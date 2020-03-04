مستشار مالي: فوائد القروض تهدد الاقتصاد العراقي

2020/03/04 | 09:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، مجالس إدارات المصارف العراقية، إلى تقليل نسبة الفوائد على القروض.

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