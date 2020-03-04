عمليات سامراء تنفذ عملية دهم وتفتيش واسعة النطاق

2020/03/04 | 09:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء، اليوم الأربعاء، عن تنفيذها عملية دهم وتفتيش واسعة النطاق جنوب مدينة سامراء.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "معلومات استخباراتية دقيقة وردت إلى اللواء ٣١٥ افادت بتواجد عناصر إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإجرامي في مناطق: العذية، والرواشد، ودغرة، والشطيط".

واضاف، ان "قوة من فوج طوارئ اللواء والاختصاصات العسكرية نفذت عملية الدهم والتفتيش لتفويت الفرصة على العدو الداعشي ومنعه من التسلل الى قاطع المسؤولية".

وتنفذ قيادة قاطع عمليات سامراء بين الحين والآخر عمليات دهم وتفتيش لتأمين المناطق التي تقع داخل وخارج قاطع مسؤوليتها في مدينة سامراء وتطهيرها من بقايا عناصر التنظيم الإرهابي.

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