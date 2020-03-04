استرجاع 450 مليون دينار مبالغ المتلكئين لمصرف عراقي خلال شهر

2020/03/04 | 09:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين حصيلة المبالغ الكلية التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من اموال خلال شهر كانون الثاني الماضي.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان حصيلة الاموال بلغت مجموعها اكثر من 453,783,629.واشار الى ان المصرف مستمر في اجراءاته الحثيثة في استرجاع اموال المصرف من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد الاموال من سلف وقروض واتخاذ كافة الاساليب القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك .

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