2020/03/04 | 09:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير، ظهر فيه الفنان اللبناني وليد توفيق، بتصرف مثير خلال عزاء والدة الفنان جورج وسوف.https://www.mustaqila.com/wp-content/uploads/2020/03/videoplayback.mp4 وظهر وليد توفيق، وهو يرفض مصافحة الحاضرين في العزاء، واكتفى برفع يده على صدره، كما قام بمسح يده مرارا وتكرارا بعدما صافح أحد الحاضرين، تخوفا من العدوى المنتشرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : وليد توفيق يرفض المصافحة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : وليد توفيق يرفض المصافحة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).