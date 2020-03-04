كوردستان تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/04 | 09:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا.وبحسب بيان للصحة، التشخيص الجديد يعود لرجل يبلغ من العمر 70 عاما، من محافظة السليمانية.وتعد هذه الحالة السادسة المكتشفة في اقليم كوردستان، وجميعها في محافظة السليمانية لاشخاص كانوا في ايران.وبالمجمل سجل العراق العراق اصابة 32 شخصا منذ تسجيل أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي.

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