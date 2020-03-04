يوم الشهيد المقاوم.. تضحيات وإمكانيات عجزت عنها دولٍ راسخة

2020/03/04 | 09:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق الكاتب حسن كرم فتى قاد أبناء الجهاد إلى العلا وقد حطمت بأس العدو كتائبه في خمسينيات القرن الماضي كتب الشاعر البصري بدر شاكر السياب هذه الابيات بحق الشهيد، وهي تنطبق فعلاً على الشهيد المقاوم هذه الايام.فهم ابناء الجهاد حقاً وارتقوا الى العلا، فضلاً عن تحطيمهم جرذان العدو في معاركهم الباسلة […]

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