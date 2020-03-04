صحة كربلاء تنفي هروب مصابة بفيروس كورونا من المستشفى

2020/03/04 | 09:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة كربلاء، الاربعاء، حقيقة هروب مصابة بفيروس كورونا من المستشفى.وقالت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان “الانباء التي تم تناقلها في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هروب مصابة بفايروس كورونا من المستشفى في كربلاء، عارية عن الصحة”.واضافت ان “ما يتم نشره هو جزء من حملة اعلامية لتشويه الحقائق”.

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