قصر السلام تداول أربعة مرشحين لرئاسة الوزراء

2020/03/04 | 10:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميكشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو عن تسريبات اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية في قصر السلام ليلة الاثنين، مؤكدا أن الاجتماع ناقش أربعة أسماء لرئاسة الوزراء».وقال القدو، في تصريح صحفي، إن “اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية ناقش أربعة أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء”، مبينا أن “الأسماء هي مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني وعلي الشكري ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي».وأضاف القدو، أن “العبادي كان الشخصية الأبرز التي تم مناقشتها في اجتماع الرئيس مع القيادات”، مبينا أن “الأسماء الأربعة كانت محط النقاش والتداول ولم يجر الاتفاق على احدهم».وكان رئيس الجمهورية برهم صالح عقد، الاثنين، اجتماعا مع عدد من القيادات السياسية في مقدمتهم العامري والمالكي والحكيم والعبادي».بدوره، كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعوديعن وضع تحالفه ثلاثة شروط لدعم أي مرشح لرئاسة الوزراء خلفا للمعتذر محمد توفيق علاوي».وقال المسعودي، في تصريح صحفي، إن “الحديث عن إعادة تكليف عبد المهدي مرة أخرى يجوز من الناحية الدستورية، الا ان إعادة التكليف يتطلب إعادة النظر من قبل المرجعية التي استقال عبد المهدي امتثالا لنصيحتها».وأضاف المسعودي، أن «إعادة النظر بموقف المرجعية أمر غير ممكن في الوقت الحاضر، مبينا أن «سائرون سيبقى ملتزما بقراره في عدم الدخول بمشاورات او لقاءات بشأن اختيار مكلف بديل الا انها وضعت ثلاثة شروط يجب توفرها بالمرشح للتكليف».وأوضح المسعودي ان «الشروط الثلاثة تتلخص بأن تكون شخصية قوية ومعروفة وان يأتي بكابينة بعيدة جدا عن الأحزاب وتعمل بجد للتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة وقادرة على مواجهة ملف الفساد وقيامها بتحقيق جدي بالكشف عن قتلة القوات الأمنية والمتظاهرين».إلى ذلك، كشف تحالف الفتح عن سبب تأييده لتمرير حكومة محمد توفيق علاوي، مستبعداً اختيار مرشح لرئاسة الوزراء من غير المكون الشيعي في البلاد».وقالت عضو التحالف النائب سهام الموسوي لشبكة رووداو الإعلامية إن «الاجتماعات بين الكتل السياسية لازالت مستمرة، لاختيار شخصية لرئاسة الحكومة، عقب عدم تمرير محمد توفيق علاوي»، مؤكدة على «ضرورة أن «تتفق الكتل السياسية على مرشح لتولي مهام الحكومة المؤقتة».وأوضحت أنه «لا يوجد لحد الآن أي اتفاق على ترشيح شخصية معينة لشغل المنصب»، مبينة «ننتظر الاجتماعات لحسم المرشح الجديد».وأشارت الموسوي إلى «احتمال أن يستمر المستقيل عادل عبد المهدي في حكومة تصريف الأعمال، وفق برنامج يحدده، يتضمن اجراء انتخابات مبكرة وأمور أخرى».وشددت على أن «تحالف الفتح كان مع تمرير محمد توفيق علاوي، بهدف الخروج من الأزمة السياسية الحالية»، لافتة إلى أن «بعض الأطراف السياسية لم تقتنع بعلاوي، منهم السنة والكورد والقانون والنصر وقسم من الحكمة، لذلك لم يحضروا إلى جلسة التصويت على الكابينة».وبشأن امكانية تولي شخصية من خارج المكون الشيعي المنصب، أوضحت الموسوي أن «الحكم في العراق بعد 2003 أصبح توافقياً، حيث تم توزيع منصب رئاسة الجمهورية إلى الكرد، ورئاسة مجلس النواب إلى السنة، ورئاسة الحكومة إلى الشيعة»، مستبعدة أن «يتم التوافق على شخصية غير شيعية لتولي رئاسة الحكومة، الا في حال تغيير التوافقات التي بنيت على أساسها العملية السياسية في البلاد».وأعلن محمد توفيق علاوي، في وقت متأخر من مساء الأحد، اعتذاره عن التكليف الخاص بتشكيل الحكومة العراقية للفترة الانتقالية، خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.وجاء الإعلان بعد ساعات على إخفاق البرلمان في عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومته.

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