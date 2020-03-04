2020/03/04 | 10:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة توقعت شبكات تلفزيونية أميركية فوز نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، بولايات تينيسي وأوكلاهوما وآركنسا وماساتشوستس في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح رئاسي، وهو ما رجحته وسائل إعلام أميركية، ما يرفع عدد انتصاراته إلى 7 ولايات في يوم الثلاثاء الكبير لاختيار مرشح ديمقراطي لمنافسة الرئيس، دونالد ترمب.ورجحت الانتخابات التمهيدية كفة بايدن بولاية فيرجينيا، فيما توقعت الاستطلاعات فوز اليساري، بيرني ساندرز، بولايات كولورادو ويوتا وكاليفورنيا وهو الفوز الرابع له بعد ولاية فيرمونت مسقط رأسه.وعلق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على الهزيمة الكبيرة التي تلقتها السيناتور، إليزابيث وارن، في ولايتها الرئيسية ماساتشوستس، التي تمثلها في الكونغرس، حيث انتصر فيها بايدن، رغم استطلاعات الرأي التي تنبأت بعدم خروج الولاية من أيدي ساندرز وإليزابيث وارن، إلا أن فوز بايدن شكل مفاجأة حتى لبايدن الذي لم يطلق فيها أي حملة انتخابية، ولم يستهدفها بأي إعلان إنتخابي.وقال ترمب على حسابه في "تويتر": "كانت إليزابيث "بوكاهونتاس" وارن ، بخلاف ميني مايك، خاسرة الليل.لم تقترب حتى من الفوز بولاية ماساتشوستس.حسناً ، الآن يمكنها الجلوس مع زوجها لتناول بيرة باردة لطيفة!".وبينت الاستطلاعات أن بايدن فاز بأصوات 99 من المندوبين وفق نتائج جزئية، مقابل 49 لساندرز.

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