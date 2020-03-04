علاوي يطالب رئيس الجمهورية والنواب بالتدخل ووقف قتل واختطاف المتظاهرين

2020/03/04 | 10:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي الى كشف قتلة المتظاهرين وتشكيل محكمة خاصة وعلنية المحاكمتهم".وقال علاوي في تغريدة على تويتر " أما آن الأوان لكشف قتلة المتظاهرين وتشكيل محكمة خاصة وعلنية المحاكمتهم ، داعيا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الى تحمل مسؤولياتهما في حماية المتظاهرين السلميين، مع تواصل الاعتداءات التي تطالهم قتلا واختطافا، وجعل ذلك على سلم أولوياتهما.

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