وزارة العمل: صرف الدفعة الأولى من راتب المعين المتفرغ للمستفيدين السابقين

2020/03/04 | 10:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة رعايةِ ذويِ الاعاقةِ والاحتياجاتِ الخاصةِ التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاربعاء، انها بدأت صرف راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا ضمن العاصمة بغداد ومحافظات البلاد كافة والخاصة بشهري كانون الثاني وشباط كدفعة اولى ضمن العام الحالي 2020.وقال رئيس الهيئة عصام عبد اللطيف محمد في بيان تلتقه وكالة صدى، انه “بامكان المستفيدين من حاملي

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