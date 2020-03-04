تشلسي يُخرج ليفربول من كأس إنكلترا

2020/03/04 | 10:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاش ليفربول خيبة جديدة في الأيام الأخيرة بعد أن تعرّض للخسارة أمام مضيفه تشلسي 0-2 ليودّع مسابقة كأس إنكلترا من الدور الخامس. وتوقّفت مسيرة ليفربول الخالية من الهزائم في الدوري الممتاز عند 44 مباراة بخسارته المفاجئة 0-3 على ملعب واتفورد يوم السبت الماضي وسقط مرة أخرى في “ستامفورد بريدج”.وبعد حوالي ربع ساعة من المباراة،

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