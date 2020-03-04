الرافدين يسترد 453 مليون دينار من متلكئين

2020/03/04 | 10:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، حصيلة المبالغ الكلية التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من اموال خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "حصيلة الاموال التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغت مجموعها اكثر من 453,783,629 (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون وسبعمائة وثلاثة وثمانون الف وستمائة وتسعة وعشرون دينار) لاغيرها".

واضاف ان "المصرف مستمر في اجراءاته الحثيثة في استرجاع اموال المصرف من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد الاموال من سلف وقروض واتخاذ كافة الاساليب القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك".

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