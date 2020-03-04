بعد أقل من ٦ ساعات من تشخيص إصابتها بكورونا.. فتاة في كربلاء تهرب من حجرها الصحي والشرطة تحتجز ذويها

2020/03/04 | 10:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر محلي من محافظة كربلاء، اليوم الأربعاء، بهروب الفتاة المصابة بفيروس “كورونا” والقوات الأمنية ذهبت إلى ذويها لحجرهم.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن ” الفتاة المصابة بفيروس كورونا هربت من مستشفى في كربلاء والقوات الأمنية تبحث عنها وتوجهت لمنزل عائلتها لوضعهم بالحجر الصحي”.فيما أكد مصدر أخر، أن “الفتاة […]

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