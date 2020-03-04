اعتقال ناشر فيديو ’’جثث كورونا’’ في قم والسلطات الإيرانية تحذر من الأفعال المشابهة

2020/03/04 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن مساعد النائب العام في محافظة قم، اعتقال شخص نشر مقطع فيديو من داخل مغسل للجثث في مدينة قم جن...





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