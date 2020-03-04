صحة كردستان تعلن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا في السليمانية

2020/03/04 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأربعاء (04 اذار 2020)، تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية.

وقال يادي النقشبندي، المتحدث الاعلامي باسم صحة السليمانية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحالة السادسة المصابة بفايروس كورونا والمسجلة حديثاً وضعها الصحي غير مستقر".

وكانت محافظة السليمانية قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات بفايروس كورونا المستجد في المحافظة.





بعد ذلك، كشف مدير عام دائرة صحة السليمانية، صباح نصر الدين، الثلاثاء (03 آذار 2020)، عن صحة الأوضاع الصحية، للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا"، في المحافظة.

وقال مدير عام الدائرة نصر الدين خلال مؤتمر صحفي، إن "المصابين الخمسة بفيروس كورونا هم من عائلة واحدة، واوضاعهم الصحية جيدة، وليس لديهم شكوى من أي مشكلة صحية يعانون منها".

وأضاف، أن "فيروس كورونا ينتقل عن طريق التلامس المباشر فقط"، داعياً "المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والابتعاد عن الاماكن المزدحمة".

وأشار نصر الدين إلى أن "المصابين بفيروس كورونا يخضعون لرعاية طبية مستمرة، ونحن نقوم بفحصوات يومية ومستمرة للاشخاص العائدين من إيران للتاكد من عدم اصابتهم بالفيروس".

وأكد ان "دائرة صحة السليمانية اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وتوفير جميع المستلزمات الضرورية للكوادر الصحية التي لديها اتصال مباشر مع المرضى".





وأمس الثلاثاء، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الوضع الصحي للحالات الـ30 المسجلة في العراق بفايروس كورونا.

وقال البدر، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "الوضع الصحي للحالات الـ30 المؤكد اصابتهم بفايروس (كورونا) في العراق مستقر لدى الجميع".

وأضاف ان "الحالات المتقدمة بفايروس كورونا لا ينفع معها العلاج"، مبينا ان "هناك علاجات طبقت وجاءت بنتيجة إيجابية لكنها ليست علاجات مشخصة للفايروس".

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