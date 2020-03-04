نائب : ايقاف العلاوات والترفيعات انتهاك لحرمة الوظيفة العامة

2020/03/04 | 10:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عدت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب بهار محمود، بان الغاء العلاوات والترفيعات، هو انتهاك لحرمة الوظيفة العامة.ودعت في بيان، وزارة المالية، الى “الغاء كتابها الخاص بطلب ايقاف العلاوات والترفيعات من موظفين الدولة، مطالبة بايجاد حلول واجراءات اخرى اكثر عقلانية لتامين الموارد المالية اللازمة للموازنة.وقالت محمود ، ان “ما ورد […]

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