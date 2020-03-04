الحشد الشعبي يرسل مستلزمات طبية لمقاتليه في كركوك للوقاية من كورونا

2020/03/04 | 10:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل اللواء 26 في الحشد الشعبي، الأربعاء، مستلزمات طبية الى قاطع عمليات كركوك للحشد للوقاية من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه ” ضمن الحملة الوقائية من فايروس كورونا شرع اللواء 26 للحشد بتوزيع الكمامات الطبية وجدول الارشادات الصحية الى قواطع الحشد الشعبي في قضاء الدبس وباي حسن في كركوك

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