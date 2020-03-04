مرشحون جدد لرئاسة وزراء العراق،واحتمال إبقاء عبدالمهدي

2020/03/04 | 10:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الی المربع الاول عادت القوی السياسية العراقية لبحث خياراتها في ترشيح رئيس وزراء جديد؛ لكن المخاض هذه المرة يبدو أكثر صعوبة بعد فشل محمد توفيق علاوي ب...

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