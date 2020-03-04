ضبط تلاعب وتزوير بملكية عقار بقيمة 3 مليارات دينار بالبصرة

2020/03/04 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن قيامها بتنفيذ عملية ضبط حالة تلاعب وتزوير في أحد العقارات ونقل ملكيته في محافظة البصرة، مبينة أن قيمة العقار العائد لأحد المواطنين تصل إلى (3,000,000,000) مليارات دينار.وقال بيان للدائرة، اليوم الاربعاء، ان “العملية نُـفِّـذَت بموجب مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، بفريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، […]

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