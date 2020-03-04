نائب: حسم ملف مرشح الحكومة مرهون بالإرادة وهي غائبة في الوقت الحاضر

2020/03/04 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد النائب مهند العتابي، الاربعاء، أن حسم قضية مرشح رئاسة الوزراء مرهون بالإرادة وهي غائبة في الوقت الحاضر لدى الكتل السياسية.وقال العتابي في حديث لـ”العهد”، إن “رئيس الجمهورية بمقدوره ان يحسم مرشح رئاسة الوزراء خلال 15 يوما وكذلك الكتل السياسية قادرة على ذلك، لكن القصة مرهونة بالارادة التي بالواقع هي […]

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