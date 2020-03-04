اليوم.. النفط وأربيل يستضيفان لقائين في دوري الكرة

2020/03/04 | 10:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقام في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء مباراتان ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز في العاصمة بغداد ومحافظة أربيل بأقليم كردستان.

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