تحالف القوى: مساعٍ لإنجاز قانون الانتخابات

2020/03/04 | 10:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف القوى، سعي الكتل السياسية لإنجاز قانون الانتخابات لتحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة.

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