اعتقال ارهابي من سكنة الموصل في ذي قار

2020/03/04 | 10:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، باعتقال ارهابي من سكنة مدينة الموصل جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، ان "سيطرة ام عنيج جنوبي محافظة ذي قار اعتقلت متهما يبلغ من العمر 22 عاما يسكن الموصل وهو مطلوب وفق المادة 4 ارهاب وكان قادما من محافظة البصرة".

واضاف، انه "تمت احالته إلى الجهات المختصة لإكمال اجراءات التحقيق معه".

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