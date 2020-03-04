كردستان تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/04 | 10:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، عن تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الصحة، في بيان ان "التشخيص الجديد يعود لرجل يبلغ من العمر 70 عاما، من محافظة السليمانية".

وتعد هذه الحالة السادسة المكتشفة في اقليم كردستان، وجميعها في محافظة السليمانية لاشخاص كانوا في ايران.

وبالمجمل سجل العراق اصابة 31 شخصا منذ تسجيل أول حالة في 24 فبراير الماضي.

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