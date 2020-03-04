خبير اقتصادي: العراق سيعاني ماليا في موازنة 2021

2020/03/04 | 10:54 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين الخبير الاقتصادي صالح الهماش، الأربعاء، ان العراق سيعاني ماليا بشكل كبير في موازنة 2021 وخاصة اذا ل...

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