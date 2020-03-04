2020/03/04 | 10:54 - المصدر: سومر نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خبير اقتصادي: العراق سيعاني ماليا في موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
بين الخبير الاقتصادي صالح الهماش، الأربعاء، ان العراق سيعاني ماليا بشكل كبير في موازنة 2021 وخاصة اذا ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خبير اقتصادي: العراق سيعاني ماليا في موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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