بعد الاشتباه بإصابة مريضة بـ

2020/03/04 | 10:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى مدير مستشفى "الشهيد الصدر العام" في العاصمة العراقية بغداد مصطفى الموسوي، الاربعاء، الأنباء التي تحدثت عن إغلاق المستشفى بعد الاشتباه بإصابة مريضة بفيروس كورونا.وقال الموسوي في مقطع فيديو نشرته صفحة المستشفى على "فيسبوك"، واطلعت عليه شفق نيوز، إن "المستشفى استقبل حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وهي غير مؤكدة حتى الآن، وأجريت لها الفحوصات الطبية وتم عزلها"، موضحا ان "الحالة تعود لمريضة كانت في زيارة لإيران".وأضاف الموسوي، "ننتظر نتائج الفحص المختبري للمريضة للتأكد من إصابتها أو عدم إصابتها بالفيروس".وارتفع عدد الإصابات في العراق بفيروس كورونا إلى 32 حالة منذ تسجيل أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي.

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