بقيمة 27 مليار دينار.. النزاهة تضبط متهماً استولى على عقار للدولة في كركوك

2020/03/04 | 10:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاربعاء، عن ضبط متهم بالاستيلاء على عقار للدولة في محافظة كركوك بقيمة تُقدَّرُ بـ27 مليار دينار.وذكر بيان للهيئة، أن "فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة، تمكن من ضبط متهم قام بالاستيلاء على عقار تعود ملكيته إلى مديرية بلدية كركوك واستغلاله لمصلحته الشخصية".وأضاف أن "المتهم استغل العقار البالغة مساحته (228) دونماً وقام بتشييد محلات تجارية عليه بصورة مخالفة للقانون، لافتة إلى أن ذلك تم بتواطؤ من الجهات المعنية بإزالة التجاوز".وأوضح البيان أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية، وعرضه، رفقة المتهم على السيد قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصِّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المتهم وفق أحكام القرار (154 لسنة 2001)".

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