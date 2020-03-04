مصري يقدم بلاغا لاعتقال صحفي كويتي.. والسبب كورونا

2020/03/04 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم محام مصري بلاغا إلى النائب العام المصري، يطالب فيه بإلزام وزارة الخارجية بتقديم طلب رسمي للشرطة الدولة “الإنتربول” لضبط وإحضار الصحفي الكويتي “مبارك البغيلي” ووضعه على قوائم الترقب والوصول.وبرر المحامي “محمد حامد سالم” طلبه بأنه جاء بعد أن نشر “البغيلي” شائعات عبر حسابه على موقع “تويتر” تجاه الدولة المصرية والإساءة للبلاد، وإثارة الفتنة […]

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