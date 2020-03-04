الحبس البسيط لمدير بلدية بعقوبة السابق

2020/03/04 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ثلاثة أحكام بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر لمدير بلدية بعقوبة سابقاً لاستغلاله وظيفته وإحداثه ضررا بالمال العام.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “المدان مدير بلدية بعقوبة قام بتسجيل ثلاث […]

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