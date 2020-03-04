ماذا قالت ؟.. ناشطة تنشر اول فيديو بعد اطلاقها سراحها في النجف

2020/03/04 | 11:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اتهمت الناشطة رنا الصميدعي اتباع التيار الصدري تهديدها بالاغتصاب وتصويرها في حال استمرارها بحراكها وتوجيه الانتقادات للصدر .

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