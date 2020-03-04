2020/03/04 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة ...
اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كردستان : تم تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كردستان : تم تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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