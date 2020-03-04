فاطمة ناعوت - وأكره اللي يقول: آمين... عزيزي الرئيس مبارك!

2020/03/04 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficialمن سماتِ التحضُّر في البشر، أن نختلفَ دون أن نتخالف.فإن تخالفنا لا نتخاصم.فإن تخاصمتا، لا نفجُر في الخصومة.وقد نُخاصم ونتخاصم ونختصِم، لكننا في المحكّات والمحن، ترقُّ قلوبُنا ونُنحّي خلافاتِنا لنحملَ الحزنَ معًا كأشقاء.تلك سمات ُالمصريين الأصلاء.على أن القاعدةَ التي نقفُ عليها في كل ما سبق هي "الوطنية”.فالمصريُّ لا يسامح في وطن.تظاهرة المحبة للرئيس مبارك ......

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