ايفا أحمد حسين - صراع المرأة بين براثن الرجولة .

2020/03/04 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ايفا_أحمد_حسين لطالما عانت المرأة من التمييز والاضطهاد, فبيعت ووأدت وتعرضت للشتم, الضرب, القتل وحرمت من أبسط حقوقها, فممارسة العنف ظاهرة قديمة ولا تقتصر على ثقافة ومجتمع بعينه, بل تشمل كافة المجتمعات على اختلاف أعراقها وثقافاتها التي تأصلت على أيدي الأنظمة السلطوية المشرعنة للتمييز لأجل مصالحها, ويكاد لا يخلو التاريخ من قصص وروايات أو أمثال وأحكام تشير إلى مدى معاناة النساء وتهميش دورهن أو بالأحرى وجودهن بالكام......

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