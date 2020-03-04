بالفيديو .. طبابة الحشد وبالتعاون مع اللواء ١٦ للحشد تقدم الإرشادات الوقائية ضد فايروس كورونا

2020/03/04 | 11:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاقًا من مبدأ الوقاية خير من العلاج طبابة الحشد الشعبي وبالتعاون مع اللواء ١٦ للحشد تقدم الإرشادات الوقائية ضد فايروس كورونا .

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