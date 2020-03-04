سياسي كردي ’’مخضرم’’ يقدم نصيحة للقوى الكردستانية: هكذا تمنعون التفرد بالقرار ضدكم

2020/03/04 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى السياسي الكردي المخضرم، محمود عثمان، الأربعاء (4 شباط 2020) أن محمد توفيق علاوي الذي اعتذر عن تكليفه بتشكيل الحكومة، "فشل" لأنه "تعنت" برأيه، فيما نصح القوى الكردية بالتمسك بالموقف الموحد الذي أبدوه خلال مفاوضاتهم الأخيرة.

وقال عثمان في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الاستقلالية في العراق كذبة، فلا توجد شخصية بإمكانها الوصول لتسلم مناصب عليا، إذا لم تُدعَم من أحزاب وكتل سياسية"، مضيفاً أن "علاوي فشل لأنه تعنت برأيه ولم يصمد أمام وحدة الموقف الكردي".

ورأى عثمان، أن "من الأفضل الإتيان برئيس وزراء يُدعم من جهة سياسية معروفة حتى تكون مسؤولة أمام الشعب".

وأكمل، أن "على الكرد البقاء بكتلة واحدة، كما توحدوا في المفاوضات مع علاوي، لأن ذلك يقوي من موقفهم، ويمنع التفرد بالقرار ضدهم، واعتقد بتمسكهم بهذا الموقف سيحافظون على مكاسبهم التي حصلوا عليها منذ عام 2003".

وقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره لرئيس الجمهورية برهم صالح يوم الأحد الماضي عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تحدثه عن ضغوط سياسية تعرض لها أعاقت تمرير قائمته الوزارية في البرلمان.

وفي سياق ذي صلة، رأى النائب عن كتلة ’’بدر’’ المنضوية في تحالف الفتح، عباس الزاملي، أمس الثلاثاء (3 آذار 2020) أن الوضع لا يسمح بتسمية رئيس وزراء مستقل، بديل عن محمد توفيق علاوي، الذي اعتذر عن تكليفه بهذه المهمة.

وقال الزاملي، خلال حديثه لبرنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم) إن " تسمية رئيس الوزراء، يجب ان تُبنى على توافق، ونتوقع انفراجا قريبا بتسمية رئيس وزراء جديد من قبل رئيس الجمهورية".

ومضى بالقول: "لا نعتقد أن الوضع يسمح بتسمية رئيس وزراء مستقل، ويجب ان يعود رئيس الجمهورية للكتلة الأكبر"، مؤكدا أن "تسمية حكومة بعيداً عن التمثيل السياسي امر مستحيل".

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أعلن مساعد النائب العام في محافظة قم، اعتقال شخص نشر مقطع فيديو من داخل مغسل للجثث في مدينة قم جنوب العاصمة طهران.

وقال مساعد النائب العام في محافظة قم إنه "جرى اعتقال شخص، نشر من دون ترخيص مقطع فيديو من داخل مغسل الجثث

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كشف النائب عن كتلة ’’بدر’’ المنضوية في تحالف الفتح، عباس الزاملي، عن خيارين تناقشهما الكتل السياسية، أحدهما يفضي إلى إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي.

وقال الزاملي في تصريح صحفي، إن &

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