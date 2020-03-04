وفاة محكوم بالسجن المؤبد داخل سجن الناصرية المركزي

2020/03/04 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الاربعاء (04 آذار 2020)، بوفاة نزيل مدان بقضايا إرهابية في سجن ا...





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