2020/03/04 | 11:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اول حالة وفاة بفيروس كورونا في العراق لمصاب باقليم كوردستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول حالة وفاة بفيروس كورونا في العراق لمصاب باقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول حالة وفاة بفيروس كورونا في العراق لمصاب باقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).