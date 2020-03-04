تعفير مدارس الرصافة استعداداً لاستئناف الدوام الاسبوع المقبل

2020/03/04 | 11:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام تربية بغداد الرصافة الثانية قاسم رحيم العكيلي، اليوم الأربعاء، تعفير أغلب مدارس ناحية الرصافة استعداداً لاستئناف الدوام الاسبوع المقبل.وقال العكيلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن “مديرية تربية بغداد اتخذت إجراءات احترازية عدة لمواجهة فيروس كورونا”، موضحاً أنه “بالتنسيق مع مديرية صحة الرصافة تمت المباشرة بإجراء

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