اللواء 33 بالحشد يختتم دورة الشؤون الإدارية ضمن قاطع عمليات نينوى

2020/03/04 | 11:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم اللواء 33 بالحشد الشعبي، الأربعاء، دورة الشؤون الادارية التي اقامها ضمن قاطع عمليات نينوى وبمشاركة تشكيلات أخرى من الحشد الشعبي.

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