مسجات الشهادة .. بعيداً عن التوظيف !!

2020/03/04 | 11:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين الذكر (( ما مضى دهرٌ و كانـا ذِكْرُكَ الفـوّاحُ يبقـى ما حيينـا فـي دِمانـا انـت بـدرٌ سـاطـعٌ ما غابَ يوماً عن سمانا )) ان الحضارة لم تكن وليدة نزوة ولا مخاض رغبة ما ..بل هي عصارة فكر وقوة ارادة معمدة بالتضحيات ما جسم منها وفات وآت ..فالدم لم يكن نهر استثنائي الا […]

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