النزاهة تضبط مستولٍ على عقار للدولة بــقيمة 27 مليار بكركوك

2020/03/04 | 11:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة ،اليوم الاربعاء،ضبط متهم استولى على عقار للدولة بــقيمة 27 مليار دينار بكركوك.

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