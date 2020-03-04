تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا في كوردستان

2020/03/04 | 11:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ...اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا.

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