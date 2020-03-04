مقتل 6 جنود أفغان بهجوم لطالبان

2020/03/04 | 11:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل ستة من أفراد الشرطة بهجوم لطالبان في ولاية أوروزغان الواقعة بوسط البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، عن زرغاي عبادي، متحدث باسم حاكم ولاية أوروزغان، "وفاة 6 عناصر من الشرطة الوطنية الأفغانية بهجوم بمنطقة ترينكوت بالولاية، فيما أصيب 8 آخرون".

وأضاف أن "8 من مقاتلي طالبان قتلوا وجرح 4 آخرون في المواجهات".

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