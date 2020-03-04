2020/03/04 | 11:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاربعاء، عن ضبط ٤ سيارات معدة للتهريب في جمرك بوابة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "السلطة الجمركية في محطة جمرك بوابة البصرة و بالتعاون مع الجهات الساندة لها في المنفذ تمكنت من ضبط حاوية حجم ٤٠ قدم من الحاويات المتروكة تحتوي على (٤) سيارات دون الموديل غير مسموح باستيراده ودراجتين ناريتين مخفية خلف أدوات احتياطية للسيارات في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة".

وأكدت الهيئة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المواد المخالفة حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط ٤ سيارات معدة للتهريب في جمرك بوابة البصرة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط ٤ سيارات معدة للتهريب في جمرك بوابة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).