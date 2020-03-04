تعفير مدارس الرصافة استعداداً لاستئناف الدوام

2020/03/04 | 11:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد مدير عام تربية بغداد الرصافة الثانية قاسم رحيم العكيلي، اليوم الأربعاء، تعفير أغلب مدارس ناحية الرصافة استعداداً لاستئناف الدوام الاسبوع المقبل.

وقال العكيلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، تابعته "الغد برس"، إن "مديرية تربية بغداد اتخذت إجراءات احترازية عدة لمواجهة فيروس كورونا"، موضحاً أنه "بالتنسيق مع مديرية صحة الرصافة تمت المباشرة بإجراء عملية تعقيم لأغلب مباني المدارس في الناحية".

وأضاف أن "مديرية الرصافة أطلقت حملة توعوية من خلال توزيع كتيبات للتعريف بأعراض الفيروس بالإضافة إلى توزيع الكمامات والقفازات الصحية بين الموظفين والمراجعين".

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