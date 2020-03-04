2020/03/04 | 11:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسجيل اول حالة وفاة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية

اخبار مباشرة

تسجيل اول حالة وفاة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل اول حالة وفاة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل اول حالة وفاة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).