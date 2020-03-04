الجنائية المركزية: الإعدام لمدان شارك بقتل ثلاثة منتسبين في الحشد الشعبي

2020/03/04 | 11:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت لمدان قام بخطف وقتل ثلاثة منتسبين في هيئة الحشد الشعبي في محافظة كركوك.

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