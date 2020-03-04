ثلاثة أحكام بالحبس ستة أشهر ضد مدير بلدية بعقوبة سابقاً

2020/03/04 | 11:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ثلاثة أحكام بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر لمدير بلدية بعقوبة سابقاً لاستغلاله وظيفته وإحداثه ضررا بالمال العام.

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