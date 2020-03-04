العراق يعدم مداناً شارك بقتل ثلاثة منتسبين في الحشد الشعبي

2020/03/04 | 11:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت لمدان قام بخطف وقتل ثلاثة منتسبين في هيئة الحشد الشعبي في محافظة كركوك.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "المدان اعترف في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي بالانتماء لتنظيم داعش الارهابي/ ولاية كركوك وقام بترديد قسم البيعة ودخل دورات شرعية و تدريبية على مختلف انواع الاسلحة"، مبينا ان "المتهم اشترك بحادث خطف وقتل ثلاثة منتسبين من هيئة الحشد الشعبي في محافظة كركوك" .ولفت الى ان "المحكمة وجدت ان الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

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